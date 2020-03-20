Объявлены новые рейсы для желающих вернуться домой

Министерство сообщения и авиакомпания airBaltic объявили о новых возможностях вернуться домой.

21 марта в 13:20 из Киева выедет поезд в Ригу. Он прибудет в столицу Латвии в 8:08 утра. Этот же поезд 22 марта в 19:40 отправится обратно в Киев и прибудет туда 23 марта в 18:58.

Билеты до Риги доступны на сайте Украинской железной дороги и в билетной кассе в Киеве. Купить билеты до Киева можно 20, 21 и 22 марта на Центральном вокзале при наличии украинского паспорта. Прибывшие в Ригу обязаны заполнить анкету и подписаться, что по прибытии в город в течение часа доедут до дома.

В субботу, 21 марта, в Ригу отправятся самолеты из Малаги, Хельсинки, Эдинбурга и Тенерифе.

В свою очередь, AirBaltic объявил о новых рейсах из Лондона, Тбилиси и Амстердама, а также из Риги в Лондон и Амстердам. Полеты состоятся с 21 по 25 марта. Желающие отправиться домой этими рейсами должны позвонить по номеру +371 67207771 и забронировать место. На каждом рейсе будет 140 мест.

С полным списком рейсов, разрешенных Министерством сообщения можно ознакомиться здесь. Рейсы AirBaltic и информация о доступности билетов доступны здесь.