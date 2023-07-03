Обязательная декларация о доходах: часть жителей должна отчитаться перед VID до 3 июля

До 3 июля обязательную декларацию о доходах за 2022 года должны подать те налогоплательщики, общие доходы которых за прошлый превысили 78 100 евро, напоминает Служба госдоходов (СГД, VID).

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В налоговой службе отмечают, что добровольную декларацию о доходах за 2022 год можно подать в течение трех с лишним лет, то есть до 16 июня 2026 года.

Отдельная категория налогоплательщиков должна была сдать документы до 1 июня 2023 года, другая — до 3 июля. В последнем случае речь идет о тех лицах, у которых общие доходы лица за 2022 год превысили 78 100 евро. Связано это с применением прогрессивной ставки подоходного налога с населения.

Заметим, что еще можно подать добровольные декларации за предыдущие два года: за 2020 и 2021 годы.

Налоговое ведомство по-прежнему призывает подавать декларацию электронным способом через Систему электронного декларирования (СЭД/EDS — здесь), потому что в ней автоматически считываются все уже имеющиеся в распоряжении VID данные и рассчитываются подлежащие уплате суммы.

Людям, не обладающим достаточными навыками или опытом в использовании EDS, помочь с подготовкой декларации могут члены семьи. Кроме того, члены семьи могут указать оправданные расходы родственников в своей декларации. В декларацию можно включать оправданные расходы родителей, бабушек и дедушек, детей, внуков и супругов на лечение и образование, а также расходы на образование и лечение за своих сестер и братьев, которым присвоена 1-я или 2-я группа инвалидности.

При возникновении вопросов вы можете обратиться в Центр обслуживания клиентов VID, позвонив по телефону +37167120000 (код идентификации указан на вашем профиле в EDS), задавать вопрос в разделе Sarakste ar VID в EDS, а также круглосуточно с вами готов общаться виртуальный ассистент Томс на домашней странице VID.

Кто обязан подать декларацию за 2022 год?

Декларацию о доходах обязаны подать физические лица, которые:

имеют налоговый долг, возникший из-за дифференцированных ставок подоходного налога и размера необлагаемого минимума (о причинах возникновения долга читайте ниже);

вели хозяйственную деятельность (например, являются собственниками индивидуального предприятия, сдают в наем или аренду свою собственность, являются собственниками крестьянских хозяйств, получали доходы от профессиональной деятельности и др.);

получали доходы за границей (в том числе моряки, нанятые для работы на используемом в международных перевозках судне; исключение — плательщик налога получает зарплату в странах Европейского союза, где действует режим подоходного налога с населения);

получали необлагаемые налогом доходы, общая сумма которых за год превысила 10 000 евро (например, получили доходы от продажи личных вещей);

получали доходы, которые облагаются 10% налоговой ставкой (например, доходы от аренды (найма) недвижимости, если о такой деятельности сообщено в VID, доходы от продажи растущего леса или лесоматериалов, и из которых налог не был удержан по месту выплаты дохода);

получали другие облагаемые налогом доходы, из которых не был удержан налог по месту выплаты, в том числе подарки, полученные от физических лиц, не являющихся родственниками или супругом получателя подарка — такие подарки облагаются подоходным налогом.

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Важно: те, кто ведет хозяйственную деятельность (а также индивидуальные предприятия), обязаны сдать годовую декларацию в электронном виде через EDS. Остальные физические лица вправе подать как электронную декларацию, так и документы в бумажном виде, но VID рекомендует этого избегать.

Любой человек, с доходов которого в прошлом году платился подоходный налог, вправе рассчитывать на возврат части налога за счет оправданных расходов на медицину, образование, отдельные виды накоплений и страхования, а также пожертвований. Подробнее читайте — здесь.

Что делать, если возник долг перед государством?

Жители, которым начислена задолженность по налогу за 2022 год, как и прежде обязаны уплатить ее в Государственную кассу. Сумму доплаты в бюджет можно уменьшить или полностью сравнять, приложив к годовой декларации о доходах чеки, квитанции, банковское платежное поручение или выписку со счета, подтверждающую оправданные расходы. Подробнее — здесь.

Если же годовой доход превышает 78 100 евро, налоговый долг надо внести до 23 июля 2023 года. Как и в первом случае, если сумма превышает 640 евро, платеж делится на три части и вносится до 23 июля, 23 августа и 23 сентября 2023 года.

Задолженность перед государством надо уплатить в казну до указанной выше даты, перечислить деньги надо на единый счет LV33TREL1060000300000.