Обязательная вакцинация от Covid-19: от работы могут быть отстранены 20 сотрудников судов
Foto: Pexels.com, Sora Shimazaki

В связи с отсутствием ковид-сертификата Администрация судов готова отстранить от работы 20 судебных работников, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью Администрации судов Инара Макарова.

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Она подчеркнула, что эта цифра непостоянна, поскольку некоторые из отстраненных работников имеют временную нетрудоспособность — это приостанавливает дальнейшую процедуру отстранения.

В это число не входят судьи, которых Администрация судов не вправе отстранить от работы, а также сотрудники Верховного суда и Суда Сатверсме, чьи трудовые отношения не входят в компетенцию Администрации судов.

По этой причине учреждение не освободило от выполнения обязанностей еще ни одного работника.

В свою очередь, при подаче заявления об увольнении в соответствии с нормами Закона о труде работник не обязан указывать причину, по которой он желает прекратить трудовые отношения.

Как сообщалось ранее, правительство сделало вакцинацию обязательной для всех сотрудников госсектора.

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