Обязательная вакцинация от Covid-19: премьер поручил министерствам составить списки должностей
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Премьер-министр Кришьянис Кариньш поручил всем министерствам и подведомственным им учреждениям определить должности, для которых необходимы сертификаты о вакцинации от Covid-19 или перенесенном заболевании.

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Это поручение последовало после того, как 28 сентября правительство приняло новые правила об ограничении Covid-19, которые среди прочего предусматривают право работодателей определять рабочие места, где необходимо иметь такой сертификат. Указанная норма вступит в силу 15 ноября.

Премьер-министр подчеркнул, что принятые правительством новые правила об ограничении Covid-19 является четким сигналом для общественности о том, что всем людям, которые еще не сделали этого, пора пойти и пройти вакцинацию.

Кариньш выразил благодарность всем, кто уже сделал свой выбор и прошел вакцинацию от Covid-19.

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Коронавирус Вакцинация Кришьянис Кариньш
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