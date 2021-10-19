Обязательной вакцинации жителей 50+ пока не будет; с русскоязычными пенсионерами о прививках хотят говорить на русском

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") выступил с инициативой установить требование обязательной вакцинации для всех жителей, достигших 50 лет. Однако пока большинство министров эту идею не поддержали. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!) сказал, что русскоязычным пожилым людям следует рассылать приглашения на прививку на их родном языке.

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На заседании правительства Кариньш высказал мнение, что если в течение четырех недель, пока в стране будет действовать локдаун, охват вакцинацией не будет расти, жителям Латвии придется и дальше сидеть по домам, пока другие европейские страны развиваются.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!) пояснил, что для расширения охвата старшего поколения рекомендуется выдвинуть требование обязательной вакцинации или же сделать для сениоров недоступные некоторые услуги. Глава Министерства здравохранения в целом поддержал идею обязательной вакцинации для тех, кому за 50, подчеркнув "у нас очень мало инструментов для стимулирования вакцинации пожилых людей из группы повышенного риска". В то же время Павлютс считает, что здесь могут возникнуть проблемы юридического характера, поскольку сейчас обязанность вакцинироваться возлагается на работников на основании трудовой занятости.

Павлютс рассказал, что еще в самом начале процесса вакцинации, люди в возрасте не приходили на прививки. "Могу признать, что не удалось, но не могу признать, что мы не старались", — сказал министр здравоохранения.

Глава Минздрава также рассказал о запланированных и уже используемых инструментах коммуникации, о сотрудничестве с масс-медиа, а также о том, как достичь аудитории нацменьшинств. Например, русскоязычным пожилым людям в возрасте следует посылать персонализированные письма с призывом вакцинироваться, с адресами пунктов вакцинации или о возможности организовать вакцинацию на дому.

Министр юстиции Янис Борданс (Новая Консервативная партия) заявил, что, по его мнению, было бы смешно вводить требование обязательной вакцинации для всех людей в возрасте. Поскольку, считает политик, гораздо более целесообразно ввести обязательную вакцинацию для определенных профессий. "Я не понимаю, что это может означать — обязательная вакцинация пожилых людей", — сказал министр юстиции.

Министр благосостояния Гатис Эглитис (Национальное объединение) поддержал предложение премьер-министра.

Итог: пока большинство министров решение Кришьяниса Кариньша об обязательной вакцинации жителей 50+ не поддерживают. Однако тема, возможно, не закрыта: президент страны Эгилс Левитс, продолжая лечиться от Covid-19, написал в Twitter: "Предложение премьера установить обязанность для людей старше 50 лет, которые составляют большинство тех, кто находится в больницах, следует серьезно оценить, возможно, связав с доступной самой услуги. Их нужно призывать вакцинироваться, в том числе, предлагая вакцинироваться на дому".