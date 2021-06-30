Обязательный соцвзнос, рост цен на газ и электричество: что еще меняется с 1 июля

В Латвии подорожают природный газ и электричество, что повлечет за собой рост цен не только на коммунальные услуги; изменяется налоговое законодательство, в том числе все покупки в интернет-магазинах за пределами ЕС будут облагаться НДС, а также вводятся обязательные минимальные социальные платежи. Это неполный перечень изменений, которые вступают в силу с 1 июля. Портал Delfi изучил нововведения.
В конце прошлого года Сейм принял ряд изменений в налоговом законодательстве, часть из которых вступает в силу с 1 июля 2021 года. Нововведения напрямую коснутся работодателей, владельцев и работников микропредприятий, жителей, ведущих хозяйственную деятельность, получателей и плательщиков авторских вознаграждений и др.
Накануне, 29 июня, Сейм не принял к рассмотрению законопроект, подготовленный депутатами оппозиционного Союза "зеленых" и крестьян. Проект предусматривал, что вступление в силу поправок, вносящих изменения в систему внесения обязательных социальных взносов, будет отложено на три года. Подробнее читайте — здесь.
- 1. Какие изменения ждут работодателей?
- 2. Что меняется для плательщика налога на микропредприятие?
- 3. Какие изменения ждут самозанятых лиц?
- 4. Какие изменения ждут получателей авторских гонораров?
- 5. Как изменятся цены за газ и электричество?
- 6. Как получить заказ из интернет-магазина или посылку?
- 7. Что меняется в системе ОСТА?
- 8. Как изменится госпошлина при продаже недвижимости?