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Какие изменения ждут работодателей?
Обязательный соцвзнос, рост цен на газ и электричество: что еще меняется с 1 июля
Foto: Shutterstock

В Латвии подорожают природный газ и электричество, что повлечет за собой рост цен не только на коммунальные услуги; изменяется налоговое законодательство, в том числе все покупки в интернет-магазинах за пределами ЕС будут облагаться НДС, а также вводятся обязательные минимальные социальные платежи. Это неполный перечень изменений, которые вступают в силу с 1 июля. Портал Delfi изучил нововведения.

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В конце прошлого года Сейм принял ряд изменений в налоговом законодательстве, часть из которых вступает в силу с 1 июля 2021 года. Нововведения напрямую коснутся работодателей, владельцев и работников микропредприятий, жителей, ведущих хозяйственную деятельность, получателей и плательщиков авторских вознаграждений и др.

Накануне, 29 июня, Сейм не принял к рассмотрению законопроект, подготовленный депутатами оппозиционного Союза "зеленых" и крестьян. Проект предусматривал, что вступление в силу поправок, вносящих изменения в систему внесения обязательных социальных взносов, будет отложено на три года. Подробнее читайте — здесь.

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Какие изменения ждут работодателей?

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv

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Latvenergo Latvijas gāze Latvijas Pasts VID Налоги НДС СГД
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