Обычное латвийское лето. Ожидаются дожди, переменная облачность, солнце

В ночь со вторника на среду будет такая же погода, как и сегодня после обеда — облачно, местами пройдут дожди, возможны грозы. Распогодится в среду после обеда, облака могут рассеиться и выглянет солнце, прогнозирует Латвийский центр среды, геологии и метеорологии.

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Ночью будет дуть слабый или умеренный южный ветер, температура воздуха — +17…+21 градусов.

В Риге ночью будет облачно, с прояснениями. Прогнозируется дождь, возможно — гроза. Будет дуть умеренный южный ветер, ночная температура воздуха — +18…+20 градусов.

В первой половине дня в среду в Латвии ожидается переменная облачность, позже облака разойдутся. После обеда и вечером на востоке и в центральных районах страны возможен кратковременный дождь. На побережье температура воздуха составит +23 градуса, в Риге и Видземе — до +27 градусов. В течение дня скорость ветра в Латвим местами составит 3-7 метров в секунду, будет дуть преимущественно юго-западный ветер.

В столице ожидается переменная облачность. Днем солнце полностью скроется в облаках, а к вечеру облака рассеются. Скорость юго-западного ветра — 3-5 метров в секунду, воздух в Риге прогреется до +27 градусов.