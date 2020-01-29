Обыски в ABLV Bank: задержаны четыре человека

В рамках уголовного процесса в связи с возможной легализацией средств, нажитых преступным путем через ликвидируемый ABLV Bank, задержаны четыре. Об этом свидетельствует имеющаяся в распоряжении LETA информация.

Во вторник, 28 января, в здание банка ABLV прибыли сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), Государственной полиции и специального подразделения Omega. В целом в рамках оперативных действий было проведено не менее 20 обысков, причем не только в Латвии, но и в Беларуси.

Процессуальные действия могут быть связаны с делом об отмывании по крайней мере 50 млн евро. Согласно материалам уголовного дела, организованная группа, в которую входили представители нескольких государств, в период с 2015 по 2018 год занималась легализацией преступных средств. Следственные органы считают, что преступные действия организованной группы поддерживали сам банк и его сотрудники, не создавая препятствий для перечислений.

Дело заведено по двум статьям Уголовного закона — о подделке документов и о легализации преступно нажитых средств. Уголовный процесс был начат в прошлом году, для его расследования была сформирована следственная группа. 19 октября прошлого года расследование переняла прокуратура по борьбе с оргпреступностью.