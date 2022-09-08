Оценивается возможность изучения в школах предмета STEM вместо русского языка

Министерство образования и науки оценивает возможность изменения стандарта образования таким образом, чтобы в определенных случаях изучение второго иностранного языка, не являющегося одним из языков Европейского союза, могло быть заменено одним из предметов STEM, заявила Латвийскому радио в четверг министр образования Анита Муйжниеце.

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Русский язык, которого нет среди языков Европейского союза, чаще всего преподается в латышских школах в качестве второго иностранного. STEM включает такие предметы, как математика, физика, химия и биология.

Учитывая, что из-за нехватки преподавателей не представляется возможным обеспечить изучение в качестве второго иностранного какого-либо из языков Евросоюза во всех учебных заведениях, Министерство образования и науки рассматривает возможность разрешить учащимся заменить второй язык одним из предметов STEM до 2027 года.

Как пояснила Муйжниеце, такие поправки могут вступить в силу со следующего учебного года.

Как сообщалось, ранее представители ряда бизнес-организаций направили открытое письмо руководству государства, в котором призвали немедленно ввести в школах обязательный экзамен по естественным наукам.