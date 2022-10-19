Оценка своего здоровья у латвийцев ухудшилась на 12% — это худший показатель за семь лет

Лишь 57% латвийцев оценивают состояние своего здоровья как хорошее. Это худший показатель за семь лет, с тех пор, как проводится исследование Mana Aptieka & Apotheka Veselības indekss.

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У участников опроса спрашивали, как они оценивают состояние своего здоровья и образ жизни, какие профилактические меры принимают и доверяют ли фармацевтам.

С утверждением "у меня хорошее здоровье" полностью согласны 14%, скорее согласны — 43%. Женщины чаще, чем мужчины, в последний год сталкивались с какой-либо проблемой со здоровьем. Женщины чаще сталкивались с бессонницей и нарушениями сна, а также с повышенным или пониженным давлением, а мужчины чаще храпят по ночам. Свое здоровье оценивают как хорошее 59% мужчин и 55% женщин.

Эксперты отмечают положительную тенденцию: хотя мужчины все еще реже ходят к врачу и считают "не мужским делом" обращаться за медицинской помощью, среди молодых мужчин такое встречается все реже. Если о здоровье мужчин среднего возраста обычно заботятся их женщины, то молодые мужчины занимаются своим здоровьем чаще.

С утверждением "у меня хорошее здоровье" чаще согласны те люди, которые оценивают свой образ жизни как здоровый, а количество физической нагрузки — как достаточное. Чем старше человек, тем больше он недоволен состоянием своего здоровья: начиная с 45 лет латвийцы склонны оценивать свое здоровье скорее плохо.

За последний год с какими-либо проблемами со здоровьем столкнулись 78% жителей. По сравнению с 2020 годом стало на 4% больше людей, испытывающих боли в спине и в шее (38%). Почти у каждого третьего — проблемы со сном (30%), боли в суставах (30%) и проблемы с давлением (28%). Что касается давления, то тут результат лучше, чем в 2020 году — с проблемой столкнулись на 3% меньше опрошенных. Почти у каждого четвертого латвийца в последний год бывала повышенная температура и заболевание дыхательных путей.

Около 71% латвийцев принимает профилактические меры для поддержания своего здоровья, но 56% делает это нерегулярно. 63% латвийцев считают, что ведут здоровый образ жизни. "Очень много разных представлений о том, что такое здоровый образ жизни, и не всегда они совпадают с тем, что считаем здоровым образом жизни мы, врачи", — отмечает семейный врач Дарта Гейжане из поликлиники Capital Clinic Riga.

Только 35% опрошенных считают, что они достаточно двигаются — и это на 10% меньше, чем в 2018 году. Каждый четвертый признает, что его физическая активность нерегулярна.

"39% общества считает, что ежедневной прогулки достаточно, тогда как врачи рекомендуют посвящать минимум 150 минут в неделю высокой аэробной нагрузке", — подчеркивает исполнительный директор сети Apotheka Марис Лукс.

Количество людей, которые доверяют фармацевтам, выросло на 5% и достигло 87%. 57% опрошенных считают, что количество медицинских услуг, которые можно получить в аптеке, следовало бы расширить. Это может быть связано с тем, что во время пандемии люди имели меньше возможности обратиться к врачу и чаще ходили в аптеку.