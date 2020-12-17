Очаг Covid-19 обнаружен в центре социального ухода в Баускском крае

В одном из филиалов центра социального ухода "Derpele" Covid-19 выявлен более чем у половины клиентов и у половины работников, сообщила агентству LETA руководитель центра Инта Савицка.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Центр социального ухода "Derpele" предоставляет услуги социального ухода и реабилитации в Баускском крае. В одном из филиалов центра в усадьбе Дерпеле, несмотря на соблюдение всех мер предосторожности, выявлены случаи заражения Covid-19. В остальных филиалах ситуация спокойная.

Савицка не сообщила, сколько конкретно клиентов заболели, но сказала, что заражены более половины из примерно 40 клиентов пансионата. Половина сотрудников также больны.

По словам руководителя центра, привлечь сотрудников для замены недостающих сложно, потому что люди боятся заболеть. Ситуация сейчас решается путем привлечения персонала из других мест предоставления услуг.

"Мы будем очень благодарны за помощь в уходе за клиентами. Любой может попасть в такую ситуацию, и, возможно, потом и мы кому-то поможем", - подчеркнула Савицка.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, во вторник в Баускском крае зарегистрировано 42 новых случая Covid-19, а общее число инфицированных за последние две недели достигло 93.