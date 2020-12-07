Очаг коронавируса выявлен в еще одном филиале центра социального ухода "Земгале"

Covid-19 обнаружен у клиентов филиала "Киши" Государственного центра социального ухода "Земгале" в Тукумском крае. Об этом со ссылкой на специалиста по общественным отношениям Министерства здравоохранения Эгилса Зариньша ссылается LETA.

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По его словам, во всех филиалах центра уже ранее были установлены строгие требования эпидемиологической безопасности. Клиенты и работники сдали тесты на коронавирус и у всех результат был отрицательным.

На прошлой неделе стало известно о распространении инфекции в филиале "Елгава", в связи с чем было проведено повторное тестирование.

В ходе тестирования в филиал "Киши" Covid-19 был обнаружен у 27 клиентов и четверых работников. Услуги социального ухода и реабилитации там получают 89 взрослых пациентов с тяжелыми психическими расстройствами.

"Люди болеют бессимптомно и чувствуют себя хорошо", - отметил Зариньш. По его словам, инфицированные помещены в отдельный бокс и уход за ними осуществляется с соблюдением строгих указаний Центра профилактики и контроля заболеваний. Работники, у которых тест отрицательный, продолжают работать и ухаживать за постояльцами.

Как ранее сообщалось, Covid-19 выявлен у 132 из 206 клиентов филиала "Елгава" Государственного центра социального ухода "Земгале" и 26 работников. У 40 клиентов филиала болезнь проходит в легкой форме, есть небольшая температура. У 92 клиентов инфекция проходит бессимптомно.