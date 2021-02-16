"Очень хорошее и правильное решение" — демограф о 500 евро на ребенка

То, что коалиционные партии договорились о предоставлении единоразового пособия в 500 евро за каждого ребенка в семье, высоко оценил демограф Илмар Межс. Но, как отмечает Rus.Lsm.lv, он также призвал правительсво обратить внимание на семьи, в которых один из родителей имеет инвалидность и одиноким родителям.

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"Это [одноразовое пособие] очень многим семьям даст возможность оплатить долги по коммунальным платежам, вернуть долги. Купить более качественную еду, может быть съездить покататься на лыжах или купить устройства для удаленной учебы. Это очень важно", — пояснил Межс в интервью Латвийскому радио.

Демограф выразил уверенность, что пособие вернется в госбюджет через налог на добавленную стоимость.

"Это очень хорошее и правильное решение", — сказал Межс, согласившись с тем, что пособие можно было бы выплачивать более целевыми. Однако, если посмотреть на пособие по простою, что видно, что его получают не все, кто в нем нуждается. "Любые попытки Министерства финансов выплачивать целевые пособия означают, что мы исключим тех, кто не платил налоги. Но дети хотят есть. Им тоже нужна поддержка. Поэтому лучше дать лишнее, нежели кого-то обделить", — сказал он.

Межс считает, что семьям, в которых родитель имеет инвалидность и одинокие матери нуждаются в большей и регулярной поддержке.

В понедельник, 15 февраля, на заседании правительственной коалиции была одобрена идея премьер-министра Кришьяниса Кариньша об одноразовой выплате каждой семье — по 500 евро на ребенка. Согласно тексту решения, "каждый ребенок в Латвии получит по 500 евро".

По оценкам Министерства финансов, расходы на разовое пособие в размере 500 евро на ребенка обойдутся бюджету примерно в 179 млн евро. Расчеты основаны на статистических данных, согласно которым в настоящее время в стране насчитывается около 358 000 несовершеннолетних. Более точные расчеты предоставит Министерство благосостояния.

Минблагу поручено разработать конкретное предложение, которое будет подано на рассмотрение Кабинета министров. Выплатой пособия займется Государственное агентство социального страхования.

По данным агентства LETA, пособие может быть выплачено в марте одновременно с ежемесячным пособием семьям.