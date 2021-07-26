Очередь растянулась на недели. В Риге выдано 3 500 бумажных сертификатов Covid-19

За три недели в пяти рижских районных центрах обслуживания жителей и социальных учреждениях самоуправления выдано более 3 500 распечаток "ковидных" сертификатов. Такой услугой могут воспользоваться привитые жители, которые не пользуется интернетом и не имеют возможности авторизироваться на www.covid19sertifikats.lv.

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В среднем в каждый рабочий день распечатывается 235 сертификатов. Перед получением сертификата необходимо заполнить справку об обработке данных, эта информация вводится в систему, поэтому обслуживание одного клиента занимает 15-20 минут.

Из-за большого спроса и длительности обработки данных, очередь на получение сертификата растянулась на несколько недель вперед. Прием жителей осуществляется только по предварительной записи.

Поэтому Рижская дума призывает запрашивать такую услугу только тех людей, которые действительно не имеют возможности воспользоваться интернетом и авторизироваться. Возможность получить услугу должна быть в первую очередь у пожилых людей, которые действительно не могут распечатать сертификат иным способом.

Рижская дума призывает жителей, которые не могут получить сертификат в электронном виде, обращаться не только в районные центры обслуживания жителей, но и в лечебные учреждения, которые занимаются вакцинацией против Covid-19 или проводят тесты на наличие вируса. Предварительно нужно связаться с такими учреждениями.

С 5 июля люди, которые "на вы" с интернетом, могут распечатать сертификат в любом из пяти центров обслуживания жителей города Риги.

Перед тем, как отправиться в любой из центров обслуживания жителей, следует подать заявку по телефону 80000800 в рабочий день с 8.00 до 18.00. Люди с нарушениями речи или слуха могут подать заявку на э-почту: aic@riga.lv.

Адреса центров обслуживания жителей города Риги:

ул. Бривибас 49/53.

ул. Иерикю 4а

ул. Даугавпилс 31

ул. Эдуарда Смильгя 46

ул. Гобас 6а.

В свою очередь, клиенты Рижской Социальной службы, у которых нет возможности распечатать сертификат, могут по предварительной записи сделать это в одном из территориальных центрах Рижской Социальной службы. Клиенты Соцслужбы также должны связаться предварительно со своим территориальным центром и записаться на конкретный день и время.

Адреса и телефоны территориальных центров Рижской Социальной службы:

Латгальский район:

Ул. Авоту 31 к — 2, тел. 67037695

Ул. Салнас 2, тел. 67037447

Ул. Айвиекстес 14, тел. 67037471

Ул. Аглонас 35 к-1, тел 67181437

Ул. Маза Лубанас 8, тел 67015162

Пардаугавский район:

Имантская 8-я линия, к-2, тел. 67037892

Ул. Дзирциема 24, центр общества Ābeļzieds, тел. 67012046.

Зиемельский район

Ул. Иерикю 2B, тел. 67012127

Ул. Ханзас 7, тел. 67026649

Ул. Бривибас 266, тел. 67012157

Ул. Эммас 3, дневной центр Vecmīlgrāvis, тел. 67181515.

Внимание! В любом из учреждений Рижской думы, занимающихся выдачей сертификатов, надо будет предъявить паспорт или ID-карту! В случае, если распечатать планируется сертификат другого человека (например, ребенка) нужно иметь при себе свидетельство о рождении. Если нужно получить сертификат на приемного ребенка — то документ, выданный Сиротским судом.