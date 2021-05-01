Очереди у центров вакцинации образовались в том числе и по техническим причинам

Очереди у центров вакцинации против Covid-19 в субботу, 1 мая образовались в том числе и по техническим причинам, сообщили представители Бюро вакцинации.

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Как Delfi сообщал ранее, Бюро вакцинации призывает жителей приходить в центры вакцинации в назначенное время, чтобы не создавать очереди. В субботу утром, 1 мая у центра вакцинации на Кипсале образовалась очередь, так как люди приходят за полчаса до назначенного времени и даже раньше.

Однако, очереди в субботу возникали и по техническим причинам. Представители Бюро вакцинации приносят свои извинения всем жителям, которым в разных городах Латвии пришлось стоять в очереди, несмотря на предварительную запись на портале manavakcina.lv. Среди технических проблем организаторы называли проблемы в работе системы, из-за чего процесс стартовал позже. Другой организатор указал, что в субботу работала новая бригада, у которой опыта чуть меньше, чем у предыдущих сотрудников.

Чтобы уменьшить очереди на Кипсале, в Кулдиге и Кекаве в центры вакцинации были направлены дополнительные бригады. "Очень просим жителей приходить только в свое время. Все, у кого сегодня запись, до вечера будут вакцинированы", - обещают организаторы. После переоценки ситуации на Кипсале ввели следующий порядок: внутрь пускают лишь тех, у кого время записи уже прошло или до него осталось не более пять минут. Остальных просят ждать на улице.

Как сообщалось, на майские праздники вновь откроются центры массовой вакцинации. В этот раз в 11 городах. Министерство здравоохранения призывает людей из приоритетных групп вакцинироваться 1 и 2 мая, а 3 мая запись на вакцинацию откроется для всего населения Латвии. Более подробно ЗДЕСЬ.