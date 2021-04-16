Очереди в центры вакцинации и пессимистичные прогнозы на лето. Главное о Covid-19 на 16 апреля

В Латвии прошел первый день массовой вакцинации всех желающих получить прививку от AstraZeneca и подобные акции могут повториться в будущем. Объявлены новые группы людей, которым будет доступна вакцина. Прививка от Covid-19 может стать ежегодной, а инфекционист Уга Думпис поделился пессимистичными прогнозами на лето. Delfi коротко рассказывают о главном, что нужно знать об эпидемии Covid-19 на 16 апреля.

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Цифры: в Латвии выявлены 612 новых случаев Covid-19, скончались 12 человек. В четверг госпитализированы 76 пациентов с Covid-19.

Прививки от Covid-19 получили 4820 человек.

В Литве подтверждено 1088 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались семь человек. В Эстонии позитивный результат дали 478 тестов (9,5%), скончались шесть человек с коронавирусом.

Тысячи латвийцев встали в очередь за вакциной от Covid-19. В пятницу у всех желающих появилась возможность в порядке “живой очереди” получить прививку вакциной производства AstraZeneca. Работали три центра массовой вакцинации - в Риге, Елгаве и Юрмале. В Риге к ATTA Centrs ещё до открытия пришли несколько сотен человек. Во всех трех центрах “живая очередь” была закрыта до окончания рабочего времени. В субботу откроются семь центров массовой вакцинации.

Использованы 3000 доз вакцины. В пятницу, 16 апреля, были использованы все 3000 доз вакцины AstraZeneca, предназначенных для центров вакцинации в Риге, Елгаве и Юрмале, написал в социальных сетях министр здравоохранения Даниэль Павлютс. Павлютс также поблагодарил людей за терпение и организованность в очереди. В субботу в ATTA Centrs будут доступны 1250 доз вакцины AstraZeneca.

Это может быть не последняя “живая очередь” за вакцинами. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс сказал, что для этого нужно, чтобы было достаточное количество вакцин и достаточная производительность системы.

Начнется вакцинация военных и организаторов выборов в самоуправления. Со следующего вторника, 20 апреля, в Латвии начнется вакцинация следующей, пятой приоритетной группы, в которую входят сотрудники структур МВД, военнослужащие, а также все учителя. Кроме того, возможность сделать прививку от Covid-19 будет у нескольких тысяч человек, участвующих в организации выборов в самоуправления.

Прививка от Covid-19 может стать ежегодной. Спустя 6-12 месяцев после вакцинации двумя дозами препарата Pfizer-BioNTech от Covid-19 привитым, возможно, потребуется третья доза, а затем, вероятно, что прививаться придется ежегодно, сообщил исполнительный директор компании Альберт Бурла.

ЕС может отдать предпочтение mRNA вакцинам. Евросоюз может сделать выводы из проблем, возникающих вокруг вакцины против Covid-19 AstraZeneca, и в следующем году обойтись как без нее, так и без препарата Johnson&Johnson, отдав предпочтение продукции компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.

Пессимистичные прогнозы главного инфекциониста Минздрава. Уга Думпис сообщил, что не стоит надеяться, что начало лета, в том числе Лиго, будет полным веселья — эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса Covid-19 к тому времени, возможно, еще не позволит заметно смягчить ограничения.