Очереди в детские сады новая коалиция Рижской думы обещает искоренить в течение двух лет
Foto: Panthermedia/Scanpix

Новое руководство Рижской думы обязалось в течение двух лет обеспечить "полную доступность дошкольного обучения в столице", говорится в подписанном сегодня плане действий коалиции Рижской думы.

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До 2025 года коалиция намерена повысить качество образования в рижских школах, одновременно обеспечив то, чтобы педагоги и сотрудники не чувствовали себя недооцененными и получали необходимую поддержку для качественной работы, в том числе увеличив зарплаты.

В школах планируется также обеспечить современную и безопасную среду, улучшить техническое обеспечение, искоренить моббинг, обеспечить доступность школ для детей с инвалидностью.

Вопрос о доступности дошкольного обучения планируется решать на уровне муниципальных и частных детских садов, развивать также услуги нянь. Политики обещают повысить зарплаты дошкольных педагогов.

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LETA

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LETA
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