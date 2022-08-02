Очередные перемены в вузах: каких латвийских университетов коснется реорганизация?

Согласно решению правительства до 1 сентября станет известно, сколько вузов в дальнейшем будет в Латвии — будет ли создан Латгальский университет, сохранится ли университет в Курземе. В свою очередь до конца этого года правительство должно определить, к какому из университетов будут присоединены Банковская высшая школа и Латвийская спортивно-педагогическая академия. Об этом пишет Latvijas avīze.

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Представители вузов отмечают, что принимать решение уже до 1 сентября — слишком поспешно, и нужно больше времени, чтобы взвесить все преимущества и недостатки объединения.

Тем временем правительство уже приняло решение о включении Латвийской морской академии (ЛМА) в состав Рижского технического университета (РТУ). Академии было обещано, что в составе РТУ она сохранит достаточно большую автономию, в том числе свое название.

Представление Министерства образования и науки (МОН) о том, каким должно быть будущее вузов, по большей части основано на международной оценке учебных заведений.

У уже ранее упомянутой ЛМА она была самой низкой: только один балл, что означает слабый уровень науки. В свою очередь, другие высшие учебные заведения, которых может коснуться реорганизация, получили два балла, что также не является удовлетворительной оценкой, но является таковой по мнению МОН. Однако МОН приняло решение не выделять финансирование научной базы тем учреждениям, которые получили оценку в один или два балла.

Однако, как отмечает ректор Лиепайского университета Даце Маркус, данные, на основании которых проведена оценка, устарели — они были обобщены еще в 2013 году, а сегодня вуз полностью отвечает статусу университета прикладных наук.

В свою очередь директор департамента высшего образования, науки и инноваций МОН Дмитрий Степанов отмечает, что консолидация вузов осуществляется и потому, что она уже изначально была одной из целей реформы высшего образования.

Касательно Лиепайского университета, директор Департамента высшего образования, науки и инноваций Дмитрий Степанов заявил, что вуз не соответствует критериям университета прикладных наук, поэтому его следует объединить с одним из научных университетов. А именно, он станет филиалом одного из рижских университетов.

Хотя представитель МОН заявил, что Лиепайский университет согласен с таким решением, на самом деле в высшем учебном заведении был разработан другой план, который предлагается в качестве альтернативы планам МОН. Лиепайский университет хотел бы, чтобы был основан Курземский университет, в который вошли бы как Вентспилсская высшая школа, так и многочисленные филиалы рижских университетов, работающие в Лиепае. Следует отметить, что в филиалах вообще не идет исследовательская работа и качество образования не такое высокое, как в столице.

Совет высшего образования (AIP) уже поддержал присоединение ЛМА к РТУ, но председатель совета Андрис Тейкманис указал, что сроки объединения вузов должны быть больше, а процесс должен быть прозрачным.

AIP еще не определился с планами объединения других вузов, хотя Тейкманис уже признал, что "необходимо быть открытыми к различным решениям". Глава совета также заявил: в процессе объединения вузы должны получать дополнительное финансирование, иначе он не будет успешным.

В публичном пространстве прозвучала информация о том, что консолидация может хотя бы частично финансироваться из фонда восстановления Евросоюза, но конкретных решений по этому поводу пока нет.

Совет приступит к принятию решения о будущем университетов в середине августа.