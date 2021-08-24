Очная работа непривитых депутатов: медицинские эксперты против, Сейм концептуально за

Сегодня на заседании комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции депутаты Сейма концептуально выразили поддержку возможности очной работы также и с отрицательным результатом теста на Covid-19, хотя эксперты в области здравоохранения предупреждали, что это рискованно.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Некоторые депутаты выразили мнение, что, возможно, было бы лучше разрешить людям работать очно с отрицательным тестом на Covid-19, чем полагаться только на ковид-сертификат.

В свою очередь директор департамента анализа и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков подчеркнул, что с точки зрения эпидемиологической безопасности не следует считать, что тестируемый является таким же безопасным, как вакцинированный. Он пояснил, что тест предоставляет информацию на дату тестирования, но не означает, что вирус не может развиваться в ближайшем будущем.

Он также добавил, что у людей, которые сдали тест, создается впечатление, что они защищены, но это ложное чувство безопасности, учитывая, что вирус может развиться на следующий день.

Эксперт отметил, что вакцинация защищает от тяжелого течения заболевания, а также снижает риск заболевания. При этом риск заражения штаммом "дельта" выше, но большинство привитых людей не заболевают. В случаях, когда заражение произошло, вакцинированный человек не может распространять вирус так же широко, как невакцинированный, потому что симптомы более выражены у непривитого человека, утверждает Перевощиков.

Несмотря на предупреждения экспертов, оппозиционные депутаты призвали разрешить регулярное тестирование, и это поддержали несколько членов правительственной коалиции.

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции еще не приняла решения по этому вопросу, а также успела рассмотреть только три из 162 предложений.

Как сообщалось, в начале августа Сейм концептуально поддержал проект поправок к закону об управлении распространением инфекции Covid-19, который предусматривает, что после 1 октября работодатель будет иметь право увольнять работников, не получивших сертификат Covid-19, подтверждающий вакцинацию или перенесенное заболевание.

Законопроект также предусматривает обязательное наличие ковид-сертификата для тех, кто работает в учреждениях здравоохранения, долгосрочного социального ухода и социальной реабилитации, а также в сфере образования.