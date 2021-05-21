Очная учеба в РСУ будет доступна в основном только иммунным к Covid-19 студентам и работникам

Начиная с 30 августа этого года очный процесс обучения в Рижском университете им. Страдиня (РСУ) будет доступен только иммунным к Covid-19 лицам, сообщает LETA.

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19 мая ректор РСУ издал указ, уточняющий, какие категории студентов и работников университета после 30 августа могут принимать участие в очных процессах обучения, в том числе в медицинских учреждениях.

Университет постановил, что очная учеба будет доступна людям на 15 день после завершения полного курса вакцинации, а также с 22 по 90 день после получения прививки производства AstraZeneca. Кроме того, учеба будет доступна лицам, которые могут доказать, что переболели Covid-19. Для них учеба будет доступна с дня прекращения самоизоляции и до 180 дня после изначального подтверждения инфекции.

Помимо прочего, в учебном процессе смогут принять участие лица, которые в течение 72 часов до посещения работы или учебы получили негативный результат анализа на Covid-19. Затраты на анализ работник или студент должен покрыть сам. Это относится и к тем, кто столкнулся с анафилактической реакцией после получения первой прививки от Covid-19 и поэтому не вакцинирован.

РСУ подчеркивает, что в Латвии доступны бесплатные прививки от Covid-19 и университет продолжит организовывать коллективную вакцинацию студентов и работников. Университет указывает, что прививки - это единственный основанный на науке безопасный способ снижения рисков распространения вируса. Исследования показывают, что, доступные вакцины эффективно защищают от заболевания и существенно снижают распространение инфекции.