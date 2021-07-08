Очно — для привитых. Фестиваль общения LAMPA пройдет по всему Цесису, а также дистанционно

По всему Цесису, а также онлайн и на площадках совместного просмотра по всей Латвии — 20 и 21 августа пройдет седьмой Фестиваль общения LAMPA. 20 июля будет объявлена ​​программа почти на 200 мероприятий по актуальным в обществе темам на латышском, русском и английском. Организаторы фестиваля призывают позаботиться о цифровом сертификате Covid-19, чтобы лично принять участие в фестивальных беседах и дискуссиях в Цесисе. Как всегда, доступ на мероприятия — бесплатный.

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"Этот фестиваль отличается от предыдущих: частично удаленный формат, новые фестивальные площадки в разных частях города. Команда LAMPA рада, что фестиваль снова может пройти в Цесисе, ведь живое общение бесценно, и мы так все соскучились по возможности собраться вместе и поговорить. Однако, чтобы прямое общение вообще состоялось, а фестиваль смогли бы посетить более 1000 человек, мы рассчитываем на ответственность и понимание посетителей при соблюдении необходимых мер безопасности", — призывает Иева Морица, директор Фестиваля общения LAMPA.

В этом году непосредственное посещение мероприятий LAMPA будет возможно только при предъявлении действующего сертификата Covid-19, который подтверждает завершение полного курса вакцинации или факт того, что вы переболели Covid-19 за последних шесть месяцев, а также удостоверения личности или паспорта. Доступ только для посетителей с 12 лет.

Организаторы LAMPA позаботятся, чтобы все мероприятия были доступны онлайн. Так что следить за ходом фестиваля можно будет где угодно, в частности, на площадках совместного просмотра. Это будут как библиотеки и дома культуры, так и молодежные центры и кафе по всей Латвии — от Алои до Дундаги. Полный список мест совместного просмотра будет опубликован одновременно с анонсом программы 20 июля.

"Как бы мы ни хотели принять всех посетителей лично, даже тех, кто может предъявить отрицательный тест на Covid-19, формат мероприятия и действующие в стране правила безопасности, к сожалению, этого не позволяют. Специфический формат LAMPA не позволяет обеспечить персонализированное размещение для всех посетителей; более того, при приеме даже протестированных участников возможность личного посещения была бы разрешена для очень ограниченного числа людей. Это единственная возможность для LAMPA состояться в этом году и очно, но мы позаботились о том, чтобы мероприятия фестиваля были доступны для всех, и можно было бы наслаждаться ими в любом удобном месте удаленно. LAMPA была, есть и будет доступна каждому бесплатно!" — напоминает Иева Морица.

Команда LAMPA также приглашает присоединиться волонтеров, чтобы обеспечить ход фестиваля. Требуется более 100 волонтеров, поэтому организаторы фестиваля приглашают заинтересованных подать заявку до 14 июля. Волонтером может стать каждый, кому исполнилось 16 лет. Чтобы должным образом спланировать и организовать безопасность команды во время мероприятия, все волонтеры фестиваля должны быть вакцинированными или переболевшими Covid-19 в течение последних 6 месяцев.

О Фестивале общения LAMPA

Фестиваль общения LAMPA — это место для свободного и уважительного обмена мнениями, ценных бесед, оттачивания ума и расширения кругозора. Это вдохновляющая и захватывающая платформа для всех, кому есть что сказать, и для всех, кто готов слушать. Основная цель фестиваля — укреплять в Латвии культуру демократии, дискуссий и уважительных разговоров.

В команду фестиваля входят Фонд для открытого общества DOTS, Swedbank Latvija, самоуправление Цесисского края, агентство по управлению коммуникациями Deep White, рекламное агентство Armadillo и представительство British Council в Латвии. Фестиваль также поддерживают Государственный фонд культурного капитала, Федеральное министерство иностранных дел Германии, представительство Европейской Комиссии в Латвии, посольство США в Латвии, предприятия "Latvijas Finieris", "Enefit", "SCHWENK Latvija", "Omniva", "Cēsu alus", "Neste Latvija", "Rimi Latvija", а также Фонд интеграции общества из средств государственного бюджета Латвии, выделенных Министерством культуры.

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