Очное обучение младших классов возобновится в 25 самоуправлениях

Правительство решило с понедельника возобновить очную учебу для 1 - 4 классов в самоуправлениях с низкой заболеваемостью Covid-19, передает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Очное обучение для 1-4-х классов будет возобновлено в школах 25 самоуправлений, сообщила министр образования и науки Илга Шуплинска на пресс-конференции в четверг после заседания правительства.

По ее словам, принцип "безопасной школы" стартует в 25 самоуправлениях. По последним данным Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), очные занятия для 1-4-х классов можно возобновить в Алсунгском, Ауцском, Балтинавском, Цесвайнском, Дагдском, Дурбском, Эргльском, Кегумском, Кулдигском, Малпилском, Мерсрагском, Наукшенском, Неретском, Плявиньском, Руцавском, Руиенском, Салацгривском, Саулкрастском, Скрундском, Скриверском, Терветском, Варкавском, Вецпиебалгском и Вецумниекском краях.

По словам министра, для некоторых самоуправлений допущено отклонение от порогового уровня заболеваемости, но конкретное допустимое процентное отклонение уровня заболеваемости выше 200 случаев на 100 000 населения ЦПКЗ определит на следующей неделе.

"Эпидемиологическая ситуация быстро меняется, за два дня изменилось количество самоуправлений", - сказала министр.

Хотя было решено, что педагоги в возрасте повышенного риска или страдающие хроническими заболеваниями могут продолжать дистанционное обучение до начала вакцинации, министерство еще не собрало информацию о том, сколько педагогов могли бы воспользоваться этой возможностью и сколько классов в результате продолжат удаленное обучение. "Я предполагаю, что такие учителя могут быть в этих 25 самоуправлениях. Мы узнаем точное количество в понедельник", - сказала Шуплинска.

Ранее министры поддержали предложение, согласно которому в самоуправлениях с двухнедельной заболеваемостью менее 200 случаев на 100 000 жителей при конкретных условиях можно возобновить очную учебу в школах.

Министры концептуально договорились, что определяющим фактором будет не порог заболеваемости в 200 случаев на 100 тыс. населения, а темп роста заболеваемости. В случаях, когда заболеваемость в самоуправлении поднимется выше показателя 200, принимать решение об очной учебе будет Центр профилактики и контролю заболеваний (ЦПКЗ).

Каждую среду ЦПКЗ будет предоставлять публичную информацию о показателях заболеваемости в самоуправлениях, чтобы отслеживать темпы роста заболеваемости и их соответствие принципу "безопасной школы". Каждые две недели будет проводиться общая оценка того, какие самоуправления могут продолжить очное обучение в школах.

В следующий вторник, 23 февраля, министры согласуют конкретные критерии, чтобы ЦПКЗ мог четко решить, разрешать ли очное обучение в случаях, когда уровень заболеваемости в самоуправлениях будет немного выше 200, с учетом численности населения.

Министр образования Илга Шуплинска (НКП) указала, что самоуправления каждые две недели будут пересматривать соответствие условий требованиям “безопасной школы”. Если в самоуправлениях будет заметен резкий рост заболеваемости, превышающий 200 случаев на 100 000 жителей за две недели, то краевая дума будет оценивать, как это влияет на очную учебу и затрагивают ли вспышки Covid-19 школы. Исходя из этого самоуправление может решит прекратить очное обучение.

Школа должна будет следовать правилам эпидемиологической безопасности и еженедельно тестировать работников на Covid-19. На одного ученика должны приходиться три квадратных метра помещения.

Кроме того, самоуправления должны обеспечить, чтобы передвижение в общественном транспорте было безопасным с эпидемиологической точки зрения. Например, обеспечить отдельный поток учеников в общественном транспорте. Ученики могут отправляться в школу на частном транспорте, пешком или на школьном автобусе.