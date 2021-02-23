Очное обучение младших классов возобновится в регионах с заболеваемостью ниже 220

Центр профилактики и контроля заболеваний сможет принимать решение о возобновлении очного обучения 1-4-х классов, если в соответствующем самоуправлении двухнедельный показатель заболеваемости коронавирусом не превышает 220 случаев на 100 000 населения и не будет зарегистрировано резкого прироста заболеваемости Covid-19, постановили на совместном заседании правительство и совет по кризисному управлению.

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Ранее было предусмотрено, что очное обучение младших классов может быть разрешено, если данный показатель в самоуправлении не превышает 200 случаев на 100 000 населения, но министры в ходе дискуссии согласились, что допустимо небольшое отклонение от этого показателя.

Как сообщалось, с понедельника обучение на месте в школах возобновили 1-4-е классы в 22 самоуправлениях, отвечающих критериям. Восемь из 62 школ после оценки эпидемиологической ситуации в крае и соседних самоуправлениях очную учебу решили не возобновлять.