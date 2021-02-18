Очное обучение младших классов возобновится в самоуправлениях с низкой заболеваемостью Covid-19
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Правительство решило с понедельника возобновить очную учебу для 1 - 4 классов в самоуправлениях с низкой заболеваемостью Covid-19, передает LETA.

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Министры поддержали предложение, согласно которому в самоуправлениях с двухнедельной заболеваемостью менее 200 случаев на 100 000 жителей при конкретных условиях можно возобновить очную учебу в школах.

Министр образования Илга Шуплинска (НКП) указала, что самоуправления каждые две недели будут пересматривать соответствие условий требованиям “безопасной школы”. Если в самоуправлениях будет заметен резкий рост заболеваемости, превышающий 200 случаев на 100 000 жителей за две недели, то краевая дума будет оценивать, как это влияет на очную учебу и затрагивают ли вспышки Covid-19 школы. Исходя из этого самоуправление может решит прекратить очное обучение.

Школа должна будет следовать правилам эпидемиологической безопасности и еженедельно тестировать работников на Covid-19. На одного ученика должны приходиться три квадратных метра помещения.

Кроме того, самоуправления должны обеспечить, чтобы передвижение в общественном транспорте было безопасным с эпидемиологической точки зрения. Например, обеспечить отдельный поток учеников в общественном транспорте. Ученики могут отправляться в школу на частном транспорте, пешком или на школьном автобусе.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) двухнедельная заболеваемость Covid-19 ниже 200 случаев на 100 000 жителей наблюдается в Алсунгском, Балтинавском, Цесвайнском, Дурбском, Эргльском, Яунпиебалгском, Кегумском, Кулдигском, Мерсрагском, Наукшенском, Неретском, Павилостском, Руцавском, Сигулдском, Скриверском, Скрундском, Терветском и Варкавском краях. В сумме, критериям “безопасной школы” соответствуют 19 краев.

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Илга Шуплинска Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
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