Очное обучение под угрозой: темп вакцинации педагогов по-прежнему медленный
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До пятницы, 23 июля, от Covid-19 привились только 59% педагогов. Это на один процентный пункт больше, чем неделю назад, рассказала в интервью передаче "Утренняя панорама" на телеканале LTV министр образования Анита Муйжниеце. Чтобы школы могли заработать очно, нужно, чтобы было привито не менее 80% учителей.

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Привито 62% педагогов общеобразовательных школ и 78% преподавателей вузов. Педагоги дошкольных учебных учреждений вакцинируются хуже всего — привито только 48%. Это объясняется тем, что детские сады на удаленное обучение переводить не будут. С другой стороны, за неделю число привитых педагогов детсадов выросло на два процентных пункта, тогда как число привитых школьных учителей и вузовских преподавателей выросло на один процентный пункт.

Как уже сообщалось, на прошлой неделе темп вакцинации в Латвии немного вырос, хоть и остается низким — в день прививалось в среднем 5057 человек (неделей ранее — 4858 человек, еще неделю назад — 8059). Это в несколько раз меньше, чем в конце мая, когда в день прививалось более 16 600 человек.

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