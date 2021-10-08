Очное обучение в школах прекратят, если SPKC выявит высокий риск распространения Covid-19

Очное обучение в школах и других учебных заведениях может быть прервано, если Центр профилактики и контроля заболеваний обнаружит высокий риск распространения Covid-19. Такой план предусматривает решение правительства, принятое на заседании 8 октября.

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Если правительство примет такое решение, то в помещениях учебных заведений, где будет находится более одного человека, в обязательном порядке нужно будет носить маски.

Как подчеркнула министр образования Анита Муйжниеце (JKP), важно понимать, что ношение масок не будет распространяться на дошкольные образовательные учреждения, поскольку невозможно обеспечить правильное ношение масок для маленьких детей.

Министры договорились, что маски в учебных заведениях должны будут носить лица с шести лет.

Кружки по интересам и обучение по профессиональным программам для людей, не имеющих сертификата Covid-19, смогут проходить дистанционно или при наличии у учеников сертификатом об отрицательном результате теста на Covid-19.

Кружки по интересам также смогут проходить индивидуально или для учащихся одного класса, группы или курса. Ожидается, что поездок в лагеря не будет.