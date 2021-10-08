Очное обучение в школах прекратят, если SPKC выявит высокий риск распространения Covid-19
Foto: LETA

Очное обучение в школах и других учебных заведениях может быть прервано, если Центр профилактики и контроля заболеваний обнаружит высокий риск распространения Covid-19. Такой план предусматривает решение правительства, принятое на заседании 8 октября.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Если правительство примет такое решение, то в помещениях учебных заведений, где будет находится более одного человека, в обязательном порядке нужно будет носить маски.

Как подчеркнула министр образования Анита Муйжниеце (JKP), важно понимать, что ношение масок не будет распространяться на дошкольные образовательные учреждения, поскольку невозможно обеспечить правильное ношение масок для маленьких детей.

Министры договорились, что маски в учебных заведениях должны будут носить лица с шести лет.

Кружки по интересам и обучение по профессиональным программам для людей, не имеющих сертификата Covid-19, смогут проходить дистанционно или при наличии у учеников сертификатом об отрицательном результате теста на Covid-19.

Кружки по интересам также смогут проходить индивидуально или для учащихся одного класса, группы или курса. Ожидается, что поездок в лагеря не будет.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

10

Source

rus.DELFI.lv

Tags

SPKC Удаленное обучение Коронавирус Дистанционное обучение Центр профилактики и контроля заболеваний Учеба Школьники
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Как звучит Вентспилс? Конкуренция насыщенной столичной жизни
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Посол США Джон Л. Карвайл посетил Рижский порт с ознакомительным визитом