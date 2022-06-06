Один из латгальских локомотивов "Согласия" приняла решение не баллотироваться в 14-й Сейм
Foto: DELFI

Депутат 13-го Сейма от "Согласия" Инга Голдберга, возглавляющая парламентскую комиссию по делам государственного управления и самоуправлений, приняла решение не стартовать на парламентских выборах.

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На выборах в 13-й Сейм Инга Голдберга возглавляла список "Согласия" по Латгальскому избирательному округу. Она является единственным представителем "Согласия", возглавляющим постоянную парламентскую комиссию — на этом посту она сменила Сергея Долгополова.

Свое нежелание баллотироваться в 14-й Сейм Голдберга объяснила долгими размышлениями и личными мотивами, отказавшись от подробных комментариев, сообщает LETA.

Политик подчеркнула, что возглавляемая ею Комиссия Сейма по государственному управлению и самоуправлениям сделала очень много, и поблагодарила коллег за работу. Голдберга надеется, что комиссия "доведет до конца" и примет в разумные сроки законопроект о самоуправлениях.

Инга Голдберга еще не приняла решение, чем займется после истечения срока полномочий 13-го Сейма.

Выборы в 14-й Сейм пройдут 1 октября этого года.

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