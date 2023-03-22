Один из отстраненных от должности по делу об армейской закупке — глава закупочной комиссии Эзериньш

В расследуемом Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) деле о закупке продовольствия для армии на сумму в 220 млн евро одним из отстраненных от должности чиновников является глава комиссии по закупкам, бывший член Национального объединения Эрик Эзериньш, следует из заявления министра обороны Инары Мурниеце в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

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Мурниеце не назвала его напрямую, но признала, что речь идет о руководителе конкретной закупочной комиссии. Ранее агентство LETA сообщало, что комиссию возглавил Эзериньш.

На вопрос, является ли Эзериньш членом Нацобъединения, Мурниеце ответила, что, по имеющейся у нее информации, Эзериньш вышел из партии. Неделю назад лидер Нацобъединения Райвис Дзинтарс еще признал, что Эзериньш является членом партии.

Как сообщало ранее агентство LETA, Эрик Эзериньш родился в 1984 году. В 2020 году он баллотировался в Рижскую думу по общему списку Национального объединения и Латвийского объединения регионов. В 2014 году Эзериньш фигурировал в списке кандидатов в депутаты в Европарламент от Нацобъединения.

Но самый интересный факт: Эрик Эзериньш — сын бизнесмена Нормундса Лакучса, широко известного ранее как "серый кардинал" Национального объединения Tēvzemei ​​un Brīvībai/LNNK. В лихие годы Лакучс представлял интересы этой политической силы в Агентстве приватизации и в правлениях ряда государственных компаний.

Список партийных спонсоров, доступный на веб-сайте Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB), показывает, что Эзериньш пожертвовал Нацобъединению 5 758 евро в период с 2016 по 2019 год. Нормунд Лакучс пожертвовал в начале нулевых годов около 35 000 евро Tēvzemei un Brīvība/LNNK.

Другое лицо, временно отстраненное по приказу министра, является должностным лицом Национальных вооруженных сил, которое отвечало за конкретные закупки. Министр не назвала ни имени, ни звания этого человека, сославшись на интересы следствия.

В отношении других должностных лиц, участвовавших в заключении этого контракта, до сих пор продолжаются проверки.

Мурниеце сообщила, что поручила юристам Министерства обороны оценить юридические аспекты возможного расторжения договора. По ее словам, важно также оценить целесообразность закупки, то есть "купило ли государство что-то стоящее". Оценивать это будет Государственный контроль.

Служба военной разведки и безопасности оценит вышеупомянутый договор с точки зрения безопасности.

Мурниеце добавила, что надеется получить первые отчеты от проверяющих в ближайшие дни.

В случае расторжения договора на поставку продовольствия армии нет оснований опасаться, что армия будет голодать. Как именно в таком случае будет обеспечиваться питание, министр пока ответить не смогла, заявив, что вопрос рассматривается.