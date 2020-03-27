Один из работников Euroaptieka на ул. Слокас заболел Covid-19, аптека временно закрыта

Один работник аптеки Euroaptieka, расположенной в здании Maxima XXX по улице Слокас, 115 в Риге заболел Covid-19, сообщала порталу DELFI представитель аптеки Эгита Малиня. Аптека временно закрыта, там проведена полная дезинфекция.

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Этот сотрудник не работал в аптеке с 19 марта согласно внутренним правилам аптеки — работникам с симптомами простуды нельзя находится на работе. Больной находится под надзором семейного врача. Он не был за границей и не контактировал с другими больными Covid-19. Тем не менее, ради безопасности он сдал анализы на Covid-19 и результат оказался положительным.

Аптека будет закрыта до 1 апреля. Сеть Euroaptieka во всех своих аптеках установила защитные стекла, чтобы защитить работников и посетителей, а также на полу наклеена разметка, призывающая соблюдать дистанцию. Дезинфекция и убрка помещений проходит несколько раз в день.

"Призываем жителей быть ответственными за себя, окружающих и работников фармацевтики и медицины. Критически оценивать свое состояние здоровья и необходимость выходить из дома, а также посещение аптеки. Если каждый будет действовать ответственно, мы все вместе сможем преодолеть кризис здравоохранения в стране", — заявила председатель правления Euroaptieka Наталья Захарова.

Как уже сообщалось, в среду были зафиксированы первые случаи местной передачи вируса SARS-CoV-2. На данный момент Центр по профилактике и контролю заболеваний не смог установить источник заражения в 15 случаев. Всего в Латвии новым коронавирусом заразились 280 человек.