Один из разлученных медведей в поисках пропитания снова пробрался на хутор

Один из медведей, которого в начале этой неделе разлучили со вторым медведем, а затем вывезли на отдаленные территории, в поисках пропитания пробрался на хутор под Валкой.

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В Управлении по защите окружающей среды (УЗС) отметили, что бурые медведи — плохие пловцы, поэтому в других странах реку часто используют как пограничную линию или препятствие, за которым выпускают медведя, чтобы отделить его от ранее обжитых им мест.

Однако на этот раз медведь пересек реку Педеле, скорей всего, воспользовавшись ближайшим мостом, после чего начал искать пропитание вблизи хуторов.

Вот уже две ночи он гостит на территории одного из хуторов под Валкой, где уже разорил ульи, наелся груш, попытался войти в дом, поцарапав двери. Медведь, судя по следам, ночует рядом с домом.

"Перед тем, как разлучить медведей, опытные специалисты в Латвии и других стран предупреждали нас, что в ситуации, когда два или даже три медведя находятся вместе, необходимо учитывать, что один из них является основным зачинщиком. Второй ему подчиняется. В случае разлучения именно ситуацию с этим зачинщиком трудно предугадать, его трудней и отвадить от посещения домов", — рассказал директор Видземской региональной администрации Управления по защите окружающей среды Роландс Аузиньш.

Эксперты уже начали подготовку ловушек и инвентаря, необходимого для поимки медведя. Ловить косолапого начнут уже в пятницу вечером: сначала его усыпят, а затем вывезут подальше от хутора и обжитых мест.

Информации о том, как обстоят дела у второго разлученного медведя пока нет. Однако, если вы заметили в лесу медведя с биркой в ухе, или же заметили, что медведь ведет себя нетипично безопасно, просьба обращаться в УЗС по телефону 29365307.