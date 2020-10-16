Один пациент Covid-19 стал первоисточником заражения для 109 человек, двое умерли
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В ходе расследования эпидемиологи выяснили, что в одном из очагов заболевания один пациент стал первоисточником заражения для 109 человек, двое из них умерли, сообщает LETA.

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Директор департамента профилактики и анализа рисков инфекционных заболеваний Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков рассказал, что один пациент стал первоисточником очага Covid-19 в одном из образовательных учреждений. Изначально были зафиксированы 16 случаев, которые распространились по пяти направлениям - хор, спортивный клуб, семьи и две церковные общины.

Одна цепочка привела к заражению Covid-19 двух участников хора, один из которых заразил ещё одного человека в образовательном учреждении.

Другая цепочка привела к заражению семи человек в спортивном клубе, которые, в свою очередь, передали вирус трем членам семьи.

Третья цепочка пошла через двух членов семьи. Эти люди заразили друга семьи и ещё одного члена семьи. Последний заразил коллег - 34 человека заболели Covid-19. Они передали заболевание двум членам семьи.

Четвертая цепочка заражения затронула две церковные общины, где заразились 10 человек. Эти 10 человек передали вирус ещё 15 людям в дошкольном образовательном учреждении, девяти членам семьи, трем медикам и трем сотрудника самоуправления.

Так заболевание одного человека из-за несоблюдения социального дистанцирования привело к заражению 109 человек, указал Перевощиков. Большинство имели клинические симптомы, а двое больных умерли.

Как уже сообщалось, в четверг, 15 октября, было выявлено рекордное число новых случаев Covid-19 - 148. Кроме того, умер человек в возрасте до 35 лет, у него не было никаких побочных заболеваний.

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