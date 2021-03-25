Один процент латвийцев получил обе дозы вакцины от коронавируса
Foto: Evija Trifanova/LETA

По данным Национальной службы здравоохранения (НСЗ), процесс вакцинации от Covid-19 с получением обеих доз вакцины завершил в настоящий момент один процент населения Латвии.

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В среду, 24 марта, вакцину получили 5750 человек, из них 666 человек завершили процесс вакцинации. Темп вакцинации, который ранее значительно снизился из-за приостановки использования вакцины AstraZeneca, вчера продолжил расти.

Вчера количество привитых было вторым самым большим с начала вакцинации. Еще больше людей было привито 4 марта - 5945 человек.

Вчера прививки получили 3424 человека в возрасте старше 60 лет, 99 сотрудников медицинских учреждений, 271 медицинский работник, 49 сотрудников и 189 клиентов центров социального ухода.

По эпидемиологическим показаниям вчера был вакцинирован 31 человек, 20 человек были вакцинированы как люди, контактировавшие с больными хроническими заболеваниями. Прививку также сделали 1298 человек с хроническими заболеваниями, четыре сотрудника образовательных учреждений и один сотрудник оперативных служб.

Большинство вакцинированных вчера получили вакцину AstraZeneca (3881 человек), еще 1345 человек были привиты вакциной Moderna и 524 человека получили вакцину Pfizer/BioNTech.

Всего в Латвии первую дозу вакцины от Covid-19 получили 96 245 человек (5,08% населения), а вторую - 20 232 человека (1,07%).

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