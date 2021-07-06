Одна доза вакцины для переболевших будет приравнена к полному курсу вакцинации
Foto: F64

Планируется, что люди, переболевшие Сovid-19, смогут получить сертификат о вакцинации, получив одну дозу вакцины из двух в течение 180 дней после лабораторно подтвержденного положительного результата теста на Covid-19, предусматривают поправки, утвержденные правительством во вторник.

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Сертификат о вакцинации от Covid-19 для переболевших и получивших разовую дозу вакцины будет доступен с 21 июля, когда будут внесены необходимые изменения в систему создания сертификата о вакцинации.

Это решение основано на недавних исследованиях эффективности вакцин и рекомендациях Совета Европы.

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LETA

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LETA

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