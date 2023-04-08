Одна квартира в Риге, а другая в Юрмале: известны детали декларации Ринкевича за 2022 год

В прошлом году министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ("Новое Единство") получил в наследство квартиру в Юрмале и купил квартиру в Риге, свидетельствует декларация политика за 2022 год. Об этом сообщает агентство LETA.

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В конце прошлого года министр иностранных дел накопил 342 472 евро в безналичных деньгах, что на 106 104 евро меньше, чем в 2021 году, когда сбережения Ринкевича достигли 448 576 евро.

326 135 евро из накоплений Ринкевича находились на его счете в Swedbank, а 366 евро — в Revolut. Еще 3560 евро были накоплены в латвийском филиале компании по страхованию жизни Swedbank Life Insurance SE, а 12 409 евро — в "Открытом пенсионном фонде Swedbank". Latvijas filiālē,

В конце 2021 года накопления Ринкевича составляли 448 576 евро, а в конце 2020 года — 415 827 евро. В свою очередь, в конце 2019 года они составили 385 833 евро, в конце 2018 года — 344 427 евро, в конце 2017 года — 310 102 евро, а в конце 2016 года — 279 327 евро.

В прошлом году министр получил от Государственной канцелярии зарплату в размере 88 570 евро. В процентах от Swedbank Ринкевич получил 91 евро, а в наследство — 1735 евро. Также министр получил пособие в размере 698 евро от Государственного агентства социального страхования. Ринкевич задекларировал и страховое возмещение в размере 119 евро.

Параллельно с должностью министра иностранных дел Ринкевич занимал пост вице-президента Латвийской национальной комиссии Организации по образованию, науке и культуре ООН, депутата Сейма и члена правления партии "Единство". Долговых обязательств в конце прошлого года у Ринкевича не было.