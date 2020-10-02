Одна тушенка на пять дней? Чем кормят перешедших на удаленку школьников

Родители школьников выражают в социальных сетях недовольство по поводу того, какие сухпайки выдают перешедшим на удаленку школьникам. Что едят учащиеся, выяснили журналисты программы "Сегодня вечером" LTV7.

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Обеспечение детей на удаленном обучении питанием — обязанность школы.

"Если из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости Covid-19 в какой-либо из Рижских школ группе классов назначается домашний карантин, а ученики проходят обучение в удаленной форме, то школа в сотрудничестве с компанией, которая предоставляет услуги питания, организует комплектование продовольственных пакетов — в соответствии с требованиями нормативных актов", — объяснили журналистам в департаменте Рижской думы.

Каждому ребенку на еду в день самоуправление выделяет 1,42 евро. Это чуть более семи евро в неделю. За эти же деньги школа вместе с компанией, которая обеспечивает учеников питанием, должна собрать комплект еды на 5 дней для тех, кто учится на "удаленке".

"Питательный набор он, скажем так, скудный. Но по питательной ценности абсолютно соответствует. И, в принципе, умелая хозяйка или хозяин приготовит из этого что-то вкусное", — отметил Денис Клюкин, директор Ринужской средней школы.

У себя в Facebook он более подробно разъяснил, как работает распределение денег на продуктовые пакеты: "В Латвии на ученика выделяется 7,14 евро в неделю. В эту сумму входит: питание и зарплата тем, кто это питание обеспечивает, а также все коммунальные затраты. Примерно четверть этой суммы оплачивается из госбюджета, остальное — из муниципального. Как только детей отправляют на удаленное обучение, вопрос питания в школе снимается, ранее выделенные средства распределяются внутри, в том числе муниципального бюджета, и могут быть перенаправлены на другие расходы".

Он пояснил, что если школа или часть классов уходит на удаленное обучение, то школа говорит самоуправлению, сколько пайков надо, "а на оставшиеся финансы муниципалитет гуляет по своему усмотрению". Закупает пайки то предприятие, которое обслуживает столовую в этой школе. "Нам предоставляют несколько вариантов "меню", и мы на конкретную неделю выбираем".

В Рижской думе есть конкретный список продуктов для таких комплектов — это хлеб, картофель, молоко. Они обязательно должны попасть в рацион. А есть и продукты на выбор: макароны, овсянка, гречка или рис. Из овощей на выбор — морковь, квашеная капуста, зеленый горошек или яблоки. Из мяса на выбор — тушенка или тунец в масле.

"Да, это не черная икра, не фуа-гра. Но это нормальные продукты питания, качественные продукты", — подчеркнул Денис Клюкин в разговоре с LTV7.

Все собранные комплекты соответствуют Правилам Кабинета министров №172 — нормы определяют энергетическую и пищевую ценность питания школьников.

Вот один из постов возмущенных родителей в социальных сетях: