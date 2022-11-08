Одни туалеты закрыты, другие — в грязи. Где можно справить нужду в столице?

Размещение общественных туалетов в Риге требует продуманного решения. Наверное, все согласятся, что туалеты — одна из визитных карточек города. Место для удовлетворения естественных потребностей, безусловно, создает представление и о самом городе, и о его жителях. Чем лучше туалеты, тем приятнее впечатление о городе, особенно среди туристов. Насколько сейчас в столице доступны и безопасны туалеты? Издание Latvijas avīze решило разобраться в проблеме доступности туалетов в городе.

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Следует признать, что ситуация вовсе не радужна, и хотелось бы видеть более благоприятную картину. В местах крупнейших потоков людей — на Рижском международном автовокзале и Центральном железнодорожном вокзале — эта услуга предоставляется за плату.

На автовокзале имеются два туалета. Туалет на первом этаже можно посетить за 0,50 евро, на втором этаже — за 0,30 евро, кроме того, здесь за 4,50 евро можно воспользоваться душем.

Однако могут возникнуть непредвиденные ситуации, как в прошлую среду, когда часть автовокзала из-за аварии осталась без электричества. В туалетах царила полная темнота, и персоналу пришлось искать дополнительное освещение, чтобы люди хоть что-то видели. Хотя эта ситуация создавала неудобства для посетителей, плата за посещение туалета не была отменена.

Стоимость посещения туалетов на Центральном железнодорожном вокзале составляет 0,40 евро. Здесь видны попытки персонала создать хоть какой-то уют — в вазах возле раковин даже стоят цветы. Однако по техническим причинам здесь нет отдельной комнаты для переодевания младенцев.

Также справить нужду можно на четвертом этаже торгового центра Galerija Centrs, где туалет бесплатный, или на втором этаже магазина Stockmann.

Правда, не все гости города знают о такой возможности. Удовлетворить естественные потребности можно в кафе или баре, но часто приходится учитывать, что туалет в этих местах доступен только для клиентов.

Если идти от Центрального вокзала или автовокзала в сторону городского канала, посещение туалета станет более проблематичным. Из четырех уборных на улице Радио две закрыты по техническим причинам, а остальные лучше не посещать из-за грязи.

Житель Риги Айвис также подтвердил плохую доступность общественных туалетов и царящей во многих из них антисанитарии. Летом ему пришлось преодолеть несколько километров, чтобы удовлетворить свои естественные потребности, поскольку три туалета были закрыты и мужчина смог попасть только в четвертый.

Худшее, что случилось с ним этим летом, произошло на набережной 11 ноября, возле Бискапа гате. Айвис смог попасть в туалет, но выбраться самостоятельно ему не удалось.

"День был очень жаркий, даже дышать было трудно. Когда я понял, что не могу выбраться наружу, я подумал, что надо выломать дверь, но это было невозможно. У меня были с собой садовые ножницы, я стал стучать громче, и меня спасли норвежские туристы", — вспоминает Айвис.

Он сообщил о происшествии ближайшему отряду полиции, потому что на его месте мог оказаться кто угодно. Кроме того, в туалете не было информации о том, кому звонить в случае каких-либо проблем. Имеющийся в кабинке QR-код ведет только на сайт предоставляющей услуги компании, которая не решит проблему в такой ситуации.

Айвис призывает власти города чаще убирать туалеты, чтобы не стыдиться туристов. В Рижской думе Latvijas avīze пояснили, что Департамент жилья и окружающей среды заключил договор с поставщиком услуг и проводит регулярную уборку общественных туалетов не менее трех раз в день.

Согласно закупке, санитарное обслуживание в Риге осуществляет предприятие Astra Group, а техническое обслуживание общественных туалетов является ответственностью компании Adapteris.

В то же время Департамент жилья и окружающей среды предупреждает на своем сайте, что некоторые общественные туалеты могут быть временно закрытыми по техническим причинам или из-за вандализма со стороны бездомных, поэтому рекомендуется посещать те туалеты, в которых во время работы работают дежурные уборщики. Они заботятся о доступности и чистоте кабинок.

Представитель Рижской думы Каспарс Лицитис пояснил, что в Риге нет платных туалетов, которые принадлежат самоуправлению.

Единственным исключением является туалет на пляже в Вецаки, на улице Селгас 21, где за посещение уборной в летний сезон взимается плата в размере 0,28 евро.

Если в столице проблемы с туалетами, может, стоит увеличить их количество? Представитель самоуправления подчеркнул, что в нормативных актах Латвии нет конкретных положений об оптимальном количестве общественных туалетов в зависимости от плотности застройки или других параметров в городах и других населенных пунктах.

Места расположения общественных туалетов столицы можно посмотреть на сайте Департамента жилья и окружающей среды. Всего в Риге 25 постоянных туалетов и еще восемь с обслуживающим персоналом — уборщицами. С 1 мая по 30 сентября в городе работает еще 28 сезонных туалетов.