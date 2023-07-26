Однополые пары и закон: Ринкевич указал на невыполнение Сеймом решений КС

Важно, чтобы все решения Конституционного суда (КС) выполнялись должным образом, заявил президент Эдгар Ринкевич на встрече с председателем КС Алдисом Лавиньшем. В частности, это касается постановлений КС более чем двухлетней давности по делам однополых пар, сообщает агентство LETA.

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Как отметила агентству руководитель медиацентра канцелярии президента Юстина Дейчмане, стороны встретились, чтобы обсудить вопросы исполнения решений Конституционного суда и актуальные вопросы международного сотрудничества КС.

В последнее время особое внимание уделяется постановлениям КС более чем двухлетней давности по делам однополых пар, в которых сделан вывод о неисполнении законодателем вытекающей из Конституции обязанности обеспечить правовую, социальную и экономическую защиту семей однополых партнеров. За эти годы Сейму так и не удалось принять законы, регулирующие однополое партнерство, что вызвало критику за неполное выполнение решения суда.

Президент заявил, что осуществляемый КС конституционный контроль является гарантом верховенства права, законности и устойчивости демократии в Латвии. Поэтому особенно важно обеспечить наличие у КС необходимых ресурсов для осуществления конституционного контроля и надлежащего исполнения всех постановлений суда.

Хотя решения КС являются обязательными для всех государственных органов и самоуправлений, а также физических и юридических лиц, в настоящее время закон не регулирует процесс выполнения решений КС.

Со своей стороны Лавиньш заявил, что исполнение решений КС создает проблемы в тех случаях, когда законодателю дается время оценить, как лучше сбалансировать различные права и интересы. При этом наибольшее значение должно придаваться своевременному и всестороннему политическому обсуждению, поиску наиболее оптимального и конституционного решения, что является вопросом компетенции законодателя.

"Нельзя утверждать, что в некоторых случаях Сейм и правительство не искали решения для исполнения постановлений КС, однако иногда это делалось с опозданием, в результате не хватало времени для углубленного обсуждения в парламенте", - сказал председатель КС.

"Необходим более строгий контроль со стороны законодателя за сроками, в которые министерство, ответственное за соответствующий законопроект, готовит и вносит его в Сейм, чтобы депутаты не были проинформированы об этом в последний момент", - добавил он.