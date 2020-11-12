Однополые пары смогут брать отпуск после рождения ребенка

Конституционный суд признал несоответствующую Сатверсме норму закона, которая запрещает каждому из родителей в однополых союзах брать отпуск после рождения ребенка.

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КС рассматривал иск пары, в которой партнерша биологической матери ребенка не имела права на отпуск после рождения ребенка. Истица просила проверить соответствие первому параграфу ст. 110 Конституции части первой ст. 155 закона о труде.

Данная статья закона о труде предусматривает, что отец ребенка имеет право на 10-дневный отпуск по случаю рождения ребенка, а ст. 100 Конституции предусматривает, что государство поддерживает и защищает брак как союз между мужчиной и женщиной, семью, права родителей и детей.

Истица указала, что находится в стабильных отношениях с партнершей, и после начала совместной жизни у партнерши родилось двое детей. Оспариваемая норма предусматривает отпуск только для отца, но не для партнерши матери, которая фактически может считаться одним из родителей ребенка.

По мнению истицы, этот запрет в конечном итоге противоречит интересам ребенка, так как не позволяет партнеру поддерживать мать.

Сейм в ходе рассмотрения дела высказал мнение, что оспариваемая норма соответствует первому параграфу 110-й статьи Конституции. В однополой паре родителем может быть только один, поэтому партнерше биологической матери отпуск после рождения ребенка не полагается.

Со своей стороны руководитель отдела по правам детей Бюро госуполномоченного по правам человека Лайла Гравере заявила, что, если у ребенка нет отца или отец по каким-то причинам не может его поддерживать, то эти права должны быть предоставлены другому лицу, чтобы как можно лучше обеспечить соблюдение прав ребенка.