Одобрено Кабмином: украинцам будут обеспечены бесплатные курсы латышского языка

Во вторник, 5 апреля, Кабинет министров решил поддержать инициативу Министерства культуры во всех регионах Латвии обеспечить бесплатные курсы латышского языка для украинцев. На эти цели из средств для непредвиденных случаев до конца года выделено финансирование в размере 3 042 039 евро.

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"Изучение государственного языка является существенным инструментом для того, чтобы украинцы лучше и быстрее влились в Латвию. Это необходимо для людей всех возрастов — детей, экономически активных украинцев, пожилых людей. Мы сегодня не знаем, сколько из них будут проживать в Латвии временно, а сколько останутся. Поэтому процесс изучения латышского языка необходимо рассматривать и в контексте единства нашего информационного пространства — мы не можем допустить ошибок прошлого, давая возможность развития двухобщинному обществу. Главная задача любой инициативы, в том числе в образовательной и информационной отраслях, заключается в единении общества Латвии на основе основ — латышском языке", — указал министр культуры Наурис Пунтулис.

Согласно информации, предоставленной обществом "Хочу помочь беженцам" и Фондом общественной интеграции (SIF), прибывшие в Латвию мирные жители Украины изъявили интерес к изучению латышского языка. На данный момент подсчитано, что около 60% украинских беженцев, которые были зарегистрированы в Латвии (по состоянию на 23 марта — 7325 человек старше 18 лет), могли бы посещать курсы госязыка.

Минкульт сделал вывод, что одному человеку для владения латышским языком необходимо по крайней мере 120 учебных часов. Средние затраты курса госязыка составляют 413,43 евро, включая все связанные с этим расходы (зарплата педагогов, учебные материалы, аренда помещений, оборудование).

Администрировать программу изучения латышского языка для украинцев будет SIF. Фонд объявит открытый конкурс проектов. Заявки смогут подать все учреждения прямого или косвенного госуправления, муниципальные и государственные учреждения, юридические лица и представительства международных организаций в Латвии, которые работают в сфере общественного развития, образования или социальной интеграции.