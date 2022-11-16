Одобрены вакцины от Covid-19 Pfizer и Moderna для детей от шести месяцев

Европейская комиссия (ЕК) одобрила использование вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna против Covid-19 для детей в возрасте от шести месяцев. Об этом сообщает Государственное агентство лекарств (ZVA).

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Еврокомиссия приняла решение на основании рекомендаций Европейского агентства лекарств (EZA). В научных комитетах EZA также участвуют специалисты Латвийского государственного агентства лекарств.

Применение вакцины Comirnaty компании Pfizer-BioNTech одобрено для детей от шести месяцев до четырех лет. Вакцина Spikevax компании Moderna одобрена для детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет.

Обе вакцины предназначены для защиты от исходного штамма вируса SARS-CoV-2.

Ранее обе вакцины были одобрены для использования взрослым и детям от пяти и шести лет.

Детям в возрасте от шести месяцев до четырех лет первичную вакцинацию вакциной от Pfizer делают тремя дозами по три микрограмма — первые две дозы следует вводить с интервалом в три недели, а третью дозу не ранее, чем через восемь недель после второй дозы.

В случае с вакциной от Moderna прививка делается в две дозы по 25 микрограмм с интервалом в четыре недели.

Наиболее распространенные побочные эффекты вакцины у детей в возрасте от шести месяцев до четырех или пяти лет аналогичны побочным эффектам, наблюдаемым у людей других возрастных групп. Это раздражительность, сонливость, потеря аппетита, сыпь и болезненность в месте инъекции. У обеих вакцин эти побочные эффекты обычно протекают легко или умеренно и исчезают в течение нескольких дней после вакцинации.

Обе вакцины эффективны, чтобы предотвратить тяжелое течение заболевания, госпитализацию и смерть от Covid-19, и до сих пор используются в кампаниях по вакцинации в ЕС, особенно при первичной вакцинации.

Родителей призывают обсудить планирование вакцинации ребенка с педиатром или семейным врачом.