ОЭСР: доступность жилья и его качество в Латвии являются большой проблемой

Доступность жилья и его качество в Латвии являются большой проблемой, для решения которой необходимы долгосрочная всеобъемлющая стратегия и крупные ресурсы, говорится в новейшем докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о Латвии.

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Как указывают эксперты ОЭСР, в Латвии большая часть жилья перенаселена, устарела и находится в плохом техническом состоянии.

Данные за 2020 год свидетельствуют о том, что у 9% домохозяйств нет собственного внутреннего туалета со смывом, у 10% — душа или ванны.

В Латвии количество жилья на 25-30% превышает количество домохозяйств, однако большая часть свободного жилья находится в удаленных местах, где спрос на жилье уменьшился.

По данным ОЭСР за 2020 год, 44% домашних хозяйств Латвии слишком бедны, чтобы взять ипотечный кредит для покупки жилья площадью 75 квадратных метров, но в то же время достаточно обеспечены, чтобы не соответствовать критериям получения жилищных пособий.

В то же время в Латвии достаточно низкий средний налог на недвижимость, отмечает ОЭСР.

В отчете подчеркивается, что в Латвии ничтожен рынок аренды социального и частного жилья, что негативно влияет на мобильность рабочей силы и заставляет домашние хозяйства проживать в жилье плохого качества или в неподходящих домах. Согласно данным за 2020 год, в Латвии в течение пяти лет в другое жилье переехали всего 9,7% домохозяйств по сравнению с 21,6% в среднем по ОЭСР, при этом только 0,5% поменяли место жительства из-за работы.

Несмотря на проблемы на рынке жилья, ОЭСР отмечает, что в Латвии только 14,2% семей с низкими доходами тратят на жилье более 40% бюджета. В среднем в странах ОЭСР доля таких домохозяйств составляет 35,2%. Кроме того, в Латвии нет значительных проблем с бездомными.

В качестве важной задачи ОЭСР называет необходимость повышения энергоэффективности жилья, так как большая его часть в Латвии обогревается биомассой, которая создает две трети загрязнения мелкими частицами, и этот показатель в расчете на душу населения в четыре раза превышает средний по странам ОЭСР.