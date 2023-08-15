ОЭСР: Межведомственное сотрудничество может помочь выявить картели в сфере госзакупок

Межведомственное сотрудничество, обучение заказчиков, надежные базы данных и цифровые инструменты могут облегчить обнаружение картелей в сфере государственных закупок, говорится в рекомендациях, одобренных Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с картелями в сфере государственных закупок, сообщает агентство LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Рекомендации по борьбе с картелями призывают страны содействовать добросовестной конкуренции в сфере закупок за счет снижения риска подачи согласованных предложений, а также способствовать выявлению картелей и содействию реализации правовых актов, противодействующих картелям в сфере государственных закупок.

Как сообщили агентству LETA в Совете по конкуренции, государствам-членам ОЭСР рекомендуют предотвращать риск согласованных действий в сфере госзакупок, стимулировать конкуренцию и затруднять создание и проведение тайных схем. Например, перед началом закупочных процедур заказчикам рекомендуется проводить соответствующие исследования рынка, выявляя потребности в закупках, потенциальных поставщиков в регионе и на зарубежных рынках, способствовать развитию конкуренции за счет максимального расширения круга потенциальных претендентов, устанавливать прозрачные и недискриминационные требования при закупках, чтобы не исключать заявителей из закупок и не отдавать предпочтение действующим поставщикам услуг.

Также, по возможности, рекомендуется разделять более крупные закупки на части, чтобы расширить возможности участия в закупках мелких и средних коммерсантов. Также рекомендуется использовать электронные системы закупок на всех этапах закупочного процесса.

В то же время ОЭСР рекомендует организаторам закупок установить обязанности должностных лиц повышать уровень знаний о запрещенных соглашениях. В случае, если специалисты успешно выявляют такие сговоры, вознаграждать их.

Учреждениям, которые призваны бороться с монополиями, стимулируя конкуренцию (в Латвии — Совет по конкуренции), рекомендуют специалистов по закупкам и сотрудников госуправления — чтобы они были осведомлены и умели выявлять признаки возникновения картелей и сговоров. Латвии следует наладить сотрудничестве между Управлением по надзору за закупками, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), прокуратурой и так далее.

Иева Шмите, директор отдела запрещенных соглашений Совета по конкуренции, утверждает, что каждый год антимонопольное учреждение выделяет значительные ресурсы на информирование партнеров о признаках сговоров. С 2022 года было организовано семь образовательных мероприятий для учреждений сотрудничества, таких как KNAB, Главное управление уголовной полиции, Управление по борьбе с экономическими преступлениями, Европейская прокуратура, Служба финансовой разведки, Центральное агентство финансовых контрактов и других учреждений.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В результате успешного сотрудничества с KNAB в 2021 году был раскрыт так называемый "строительный картель", в 2023 году — "дорожно-строительный картель", говорит Шмите. В 2022 году, по ее слова, удалось выявить впервые картель в рамках рассмотрения дела частного клиента.

Практика Совета по конкуренции показывает, что закупочные картели являются самым тяжелым и в то же время самым распространенным искажением конкурентной среды в Латвии.

В своей инаугурационной речи, 8 июля, этого года, президент Латвии Эдгар Ринкевич также акцентировал, что одним из приоритетов государства должна стать борьба с коррупцией, преступностью и картелями. Глава государства отметил, что "мы должны понять, почему тот или иной громкий уголовный процесс терпит неудачу и почему тот или иной приговор вызывает больше вопросов, чем ответов".