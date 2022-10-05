ОЭСР: в Латвии увеличилось количество молодежи с высшим образованием

В последние десятилетия в Латвии значительно увеличилась доля молодых людей, получивших высшее образование, говорится в докладе об образовании Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Education at a Glance 2022.

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В 2021 году 46% населения в возрасте 25-34 лет имели высшее образование. В 2000 году таких было всего 17%. В среднем по всем странам ОЭСР доля молодежи с высшим образованием увеличилась с 27% до 48% за тот же период.

По данным ОЭСР, уровень образования населения вырос во всех странах ОЭСР, особенно на уровне высшего образования. С 2000 по 2021 год доля лиц в возрасте 25-34 лет с высшим образованием увеличилась в среднем на 21 процентный пункт.

В Латвии эта доля росла еще быстрее — на 28 процентных пунктов. Латвия является одной из 24 стран ОЭСР, где высшее образование является наиболее распространенным уровнем образования среди 25-34-летних.

Среди людей в возрасте 25-64 лет степень магистра является самой распространенной степенью высшего образования в Латвии — 19% населения получили степень магистра, 16% имеют степень бакалавра, а 4% окончили колледж. Это отличается от среднего показателя по ОЭСР, где наиболее распространена степень бакалавра.

Как и во всех странах ОЭСР, лишь небольшой процент населения имеет докторскую степень. В Латвии эта доля составляет менее 1%.

В 2021 году уровень занятости в Латвии был самым высоким среди медиков и самым низким среди тех, кто изучал юриспруденцию.

При этом уровень занятости среди лиц в возрасте 25-64 лет с высшим образованием в сфере с самой низкой занятостью по-прежнему был на 5,6 процентных пункта выше, чем среди лиц со средним образованием.

Установлено, что получение высшего образования в области информационных и коммуникационных технологий в Латвии приносит самый высокий доход. Работники в возрасте от 25 до 64 лет с высшим образованием в этой области зарабатывают в среднем вдвое больше, чем работники со средним образованием.

Работники, получившие высшее образование в сфере образования, зарабатывают в среднем на 7% больше, чем работники со средним образованием.

В 2021 году уровень занятости молодых людей с высшим образованием в Латвии был на 27 процентных пунктов выше, чем у тех, чей уровень образования был ниже среднего, и на 11 процентных пунктов выше, чем у тех, кто имеет среднее образование.

В то же время установлено, что преимущества в доходах работников с высшим образованием в Латвии меньше, чем в среднем по странам ОЭСР. В 2020 году работники со средним образованием зарабатывали на 7% больше, чем лица с уровнем образования ниже среднего, а с высшим образованием — на 58% больше.

В большинстве стран заработки увеличиваются с возрастом у работников с любым уровнем образования, но рост заработной платы более заметен у лиц с высшим образованием. Латвия является единственной страной, где молодые люди получают более высокие доходы от получения степени бакалавра или эквивалентной степени, чем их более старшие коллеги.

Несмотря на преимущества выпускников вузов на рынке труда, многие студенты вузов не заканчивают обучение в срок или вообще не заканчивают его.

В Латвии относительно высокая плата за обучение сочетается с низкой финансовой поддержкой студентов. В государственных университетах плата за обучение для латвийских студентов составляет в среднем 4 715 долларов на уровне бакалавра и 4 898 долларов на уровне магистра. В Латвии 4% студентов получают государственную финансовую поддержку в виде гарантированных государством кредитов, говорится в обзоре.

В Латвии только 4% преподавателей моложе 30 лет, что ниже среднего показателя по ОЭСР — 8%. Напротив, доля преподавателей в возрасте 50 лет и старше составляет 48%, что на 8 процентных пунктов выше среднего показателя по ОЭСР. Тем не менее, тенденции свидетельствуют о том, что преподавательский состав становится моложе.