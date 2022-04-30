Офицер полиции Латвии Айя Калная стала директором Frontex

Представитель Латвии Айя Калная приступила к исполнению обязанностей директора Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex, сообщила министр внутренних дел Мария Голубева.

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Офицер полиции Айя Калная ранее возглавляла одно из подразделений Frontex, но в прошлом году была назначена заместителем исполнительного директора агентства.

Калная сменила в должности Фабриса Леджери, который подал в отставку в связи с обвинениями в деле о сокрытии незаконного возвращения лодок с мигрантами в Средиземное море.

Агентство Frontex было создано на основании постановления Совета ЕС в 2004 году. Отвечает за координацию деятельности национальных пограничных служб и обеспечивает надежность внешних границ Евросоюза.

Frontex — оперативное агентство, в котором одновременно работает более 1500 сотрудников по всему ЕС. Чтобы улучшить свою способность идти в ногу с новыми и быстро меняющимися обстоятельствами, Ситуационный центр Frontex, который отвечает за мониторинг внешних границ, теперь работает 24 часа в сутки, семь дней в неделю.