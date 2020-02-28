Официально известны шесть кандидатов на должность мэра Риги

Своих кандидатов на должность мэра Риги к настоящему времени назвали шесть партий.

"Согласие" впервые за три созыва Рижской думы идет на выборы без своего многолетнего партнера, партии "Честь служить Риге" (ЧСР), и выдвинуло кандидатом в мэры Константина Чекушина, защитника русских школ.

Кандидатом от ЧСР является бывший мэр Риги Олег Буров, а остальных лидеров своего списка партия планирует назвать завтра. На прошлой неделе в ЧСР вступили легкоатлет Станислав Олияр, бывший многолетний директор Рижского русского театра Эдуард Цеховал, бывший футболист Мариан Пахарь и актер Рижского русского театра Яков Рафальсон.

Четыре вышедших из "Согласия" депутата примкнули к партии Александра Мирского "Альтернатива", заняв в ней ведущие должности, но о своем кандидате в мэры и списке кандидатов в депутаты эта партия пока ничего не сообщила.

Новая консервативная партия выдвигает на пост мэра Юриса Юрашса, "Новое Единство" — бывшего депутата Рижской думы Вилниса Кирсиса. Национальное объединение Visu Latvijai!-ТБ/ДННЛ пойдет на выборы общим списком с Латвийским объединением регионов, а кандидатом в мэры будет Эйнар Цилинскис.

Кандидатом от объединенного списка "Для развития/За!" и "Прогрессивные" стал Мартиньш Стакис.

О своем участии в выборах Рижской думы пока не сообщили Русский союз Латвии, KPV LV и Союз "зеленых" и крестьян.