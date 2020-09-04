Официально создана коалиция Рижской думы, выбран новый мэр

Четыре партии из семи прошедших в Рижскую думу договорились о создании коалиции, сообщает LETA. У сложившейся комиссии будет стабильное большинство голосов — 39 мандатов.

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Третий этап переговоров, которую проводили выигравшие выборы "Развитие/За!" и "Прогрессивные", завершился созданием коалиции. Кроме единого списка "Развития/За" и "Прогрессивных", туда войдут "Новое Единство", Новая консервативная партия и представители единого списка Национального объединения и Латвийской партии регионов. Партии договорились и о разделении зон ответственности.

Мэром Риги будет бывший депутат Сейма Мартиньш Стакис из "Развития/За". Кроме того, самая большая фракция думы возьмет под свое руководство Комитет по финансовый и административным делам, Комитет образования, культуры и спорта, Комитет социальных вопросов и Комитет жилья и среды. Комитет по финансовым и административным делам возглавит Стакис. Он пояснил, что коалиция договорилась о трех приоритетных целях, ответственность за которые возьмут три вице-мэра.

Представитель "Нового Единства" будет вице-мэром, кроме того, партия будет руководить Комитетом развития города и Комитет по делам сообщения и транспорта. Должность вице-мэра планируется доверить Вилнису Кирсису, который будет нести ответственность за вопросы инфраструктуры.

Нацблок и Латвийская партия регионов будут руководить Комитетом городского имущества, а их представитель будет вторым вице-мэром. Партии договорились, что сначала должность вице-мэра займет Эдвард Смилтенс, а позже - Эйнар Цилинскис. В сфере ответственности этих вице-мэров будут вопросы сотрудничества Риги и Рижского региона. Руководство комитетом городской собственности планируется доверить Дайнису Лоцису.

Новая консервативная партия получит третью должность вице-мэра и Комитет по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции. Как объяснил Стакис, это будет одна объединенная должность, которую займет Линда Озола, лидер списка НКП.

Третьего вице-мэра было решено выбрать для того, чтобы «обеспечить стабильность коалиции Рижской думы и успешное достижение целей». Последний раз количество вице-мэров менялось при Олеге Бурове (ЧСР), который увеличил количество до двух. При Ушакове был только один вице-мэр.