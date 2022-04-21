Официально: запрещены праздники рядом с советскими памятниками и демонстрация определенной символики

В четверг, 20 апреля, Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону "О собраниях, шествиях и пикетах", которые предусматривают запрет на организацию публичных мероприятий на расстоянии ближе чем 200 метров от любого находящегося в Латвии памятника, прославляющего победу и память советской армии и ее солдат.

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Как сообщили в пресс-службе Сейма, ранее парламент принял такие поправки к Закону "О безопасности публичных развлекательных и торжественных мероприятий". Авторы принятого законопроекта отметили, что такие же ограничения необходимо принять в отношении организации собраний, шествий и пикетов, чтобы защитить демократический строй государства и ограничить проявление такой идеологии, которая считается угрозой демократии и безопасности Латвии.

Поправки к закону запрещают использование на собраниях, шествиях и пикетах (в том числе в стилизованном виде) флаги бывшего СССР, бывших советских республик и нацистской Германии. Также запрещена нацистская и советская формы и ее элементы, которые в совокупности помогают идентифицировать войска или сотрудников репрессивных учреждений этих государств. Запрещена демонстрация гербов и гимнов, свастики, знаков различия СС, георгиевской ленты и советских символов — серпа и молота с пятиконечной звездой.

Исключение составляют случаи, когда их целью не является прославление тоталитарных режимов или оправдание уголовных преступлений, либо они используются в образовательных, научных или художественных целях.

Также запрещены популяризация и прославление событий, относящихся к нацистской и коммунистической идеологиям, в том числе дней рождения представителей этих идеологий, дней памяти и прославления оккупации свободных и независимых стран или их частей. Также запрещается использование символов, применяемых в стилистике, идентифицирующих военную агрессию и военные преступления, за исключением случаев, когда нет цели оправдать или прославить эти преступления.

"Этими поправками к закону наша страна не только выступает против пропаганды, насилия, нацистской и коммунистической идеологий, но и выражает свою солидарность с Украиной, показывая свою позицию против осуществляемой Россией агрессии", — заявил председатель Юридической комиссии Сейма Янис Бутанс.

В законе также предусмотрены права для самоуправлений: муниципалитеты будут иметь право на запрет мероприятия в случаях, если констатировано, что проведение мероприятия будет способствовать популяризации нацистской и коммунистической идеологий, пропаганды войны, военной агрессии, ненависти и умножению общественной розни.