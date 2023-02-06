Официальные лица Латвии выразили соболезнования в связи с землетрясением в Турции и Сирии

Официальные лица Латвии выразили соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате разрушительного землетрясения в Турции и Сирии.

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Президент Эгил Левитс написал сегодня утром в Twitter, что в мыслях он вместе с пострадавшими от землетрясения и спасателями.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич выразил глубокие соболезнования семьям, потерявшим близких, и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

В результате сильного землетрясения, произошедшего минувшей ночью на юго-востоке Турции и на севере Сирии, погибли более 300 человек. Число жертв катастрофы в Турции составило как минимум 76 человек, пострадали не менее 440. В Сирии - не менее 230 погибших и около 600 раненых.

Землетрясение ощутили жители некоторых регионов Ирака и Ливана. Кроме того, подземные толчки были заметны в Израиле.