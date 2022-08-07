Официальные лица США и Латвии открыли пожарную часть на авиабазе в Лиелварде

Посол США в Латвии Джон Карвайл, командир ВВС Латвии, полковник Виестурс Масулис и замгоссекретаря Министерства обороны Латвии по вопросам логистики Мартиньш Пашкевич приняли участие в торжественной церемонии открытия новой пожарной части, построенной на авиабазе в Лиелварде при поддержке США.

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Строительство базы в Лиелварде, стоимостью 2 миллиона долларов, было запущено в мае 2018 года и завершено в начале этого года, сообщает пресс-служба посольства США в Латвии.

Проект "Европейской инициативы сдерживания" (European Deterrence Initiative), финансируемой ВВС США в Европе и Африке (USAFE-AF), был осуществлен литовской строительной компанией Mitnija.

Foto: Lielvarde

Пожарная часть включает в себя гараж для пяти пожарных автомобилей, помещения для пожарных спасателей, административную зону с офисами и местом для тренировок, служебные и складские помещения. Завершение данного проекта обеспечило пожарных ВВС Латвии необходимым помещением и оборудованием, а также способствовало превращению авиабазы в Лиелварде в полноценный аэродром НАТО.