Официальные переговоры о формировании правительства начнутся в пятницу утром
Foto: LETA

Официальные переговоры о формировании правительства во главе с кандидатом в премьер-министры Эвикой Силиней начнутся утром в пятницу, 25 августа.

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Как сообщила агентству LETA представитель Силини Илзе Чикуле, переговоры планируются в библиотеке Кабинета министров. В 9 часов они запланированы с "Объединенным списком" (ОС), в 10 часов - с Союзом зеленых и крестьян (СЗК).

Позже, в 12.30, запланирована встреча с Национальным объединением, а в 13.30 - с "Прогрессивными".

Как сообщалось, Силиня видит возможность создания четырехпартийного правительства в двух комбинациях, в одной из которых будут представлены "Прогрессивные", а в другой - Национальное объединение.

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